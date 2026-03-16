Prato rilancia Biffoni Il Pd si affida all’ex sindaco

Prato si prepara alle prossime elezioni comunali con Matteo Biffoni che potrebbe tornare a ricoprire il ruolo di sindaco. L’ex primo cittadino, dopo aver ottenuto 22mila preferenze alle regionali, viene indicato come candidato dal Partito Democratico, con il sostegno del deputato dem Marco Furfaro. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Si era ‘scaldato i muscoli’ con le regionali, portando a casa il record di preferenze (22mila). Lanciato dal deputato dem Marco Furfaro come uomo ideale per tornare alla guida del Comune di Prato, Matteo Biffoni è in pole per essere il candidato del Pd alle prossime amministrative. Due volte sindaco di Prato, deputato richiamato alla causa comunale, ex presidente dell’Anci Toscana, Biffoni si avvia a lanciarsi nella ‘nuova-vecchia’ avventura. L’assessora regionale, Cristina Manetti e Diego Blasi, ex assessore della giunta Bugetti, sono le alternative a Biffoni. Ma il centrosinistra vuole riprendersi un Comune squassato dal caso Bugetti e commissariato per la prima volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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