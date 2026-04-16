Organici docenti 2026 2027 | meno 1.407 cattedre di potenziamento dell’offerta formativa 134 in più posti sul sostegno NOTA con istruzioni operative

Il Dipartimento per il personale scolastico ha diffuso una nota contenente le istruzioni operative relative agli organici docenti per l’anno scolastico 20262027. Secondo il documento, ci saranno 1.407 cattedre di potenziamento in meno rispetto all’anno precedente, mentre i posti destinati al sostegno aumenteranno di 134. La nota fornisce indicazioni sulle assegnazioni e le modalità di utilizzo delle risorse.

La nota del Dipartimento per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito, datata 16 aprile e indirizzata ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, definisce le istruzioni operative per la determinazione delle dotazioni organiche di docenti ed educatori nell’anno scolastico 20262027. L'articolo Organici docenti 20262027: meno 1.407 cattedre di potenziamento dell’offerta formativa, 134 in più posti sul sostegno. NOTA con istruzioni operative.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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