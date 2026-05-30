Mobilità | 2.604 docenti passano dal sostegno al posto comune 47 mila posti liberi dopo la mobilità
Durante la mobilità, 2.604 insegnanti sono passati dal sostegno alle classi ordinarie. Dopo gli spostamenti, risultano ancora 47.000 posti vacanti in tutta la scuola. Il report CISL Scuola sull’aggiornamento del personale docente evidenzia queste cifre, senza ulteriori dettagli sui territori o le materie coinvolte. Nessuna informazione è stata fornita sui criteri di assegnazione o sui tempi di copertura dei posti liberi.
Sommando i dati dei quattro gradi scolastici si registrano 59.536 movimenti complessivi: La quota più consistente riguarda la scuola secondaria di secondo grado, che da sola concentra oltre 22 mila movimenti. In tutti gli ordini scolastici prevalgono i trasferimenti all’interno della stessa provincia rispetto a quelli interprovinciali. Il dato suggerisce che gran parte dei docenti continua a cercare un riavvicinamento all’interno del territorio provinciale più che uno spostamento verso altre regioni o province. Uno degli aspetti più interessanti riguarda i movimenti tra posto comune e sostegno. Nel complesso 1.212 docenti passano dal posto comune al sostegno, mentre 2. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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