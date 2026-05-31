Un paziente tornato dal Congo è attualmente in isolamento a Cagliari, dove sono in corso accertamenti per un possibile caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che sono state avviate le verifiche sui sintomi presentati dal paziente, che si trova in stato di osservazione. Non ci sono ancora risultati ufficiali sui test, e si attende l'esito degli esami clinici.

AGI - Possibile caso di Ebola in Italia. Il Ministero della Salute informa che sono in corso accertamenti su un paziente rientrato dal Congo che si trova ora a Cagliari. Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata. Il paziente si trova al momento in isolamento presso una struttura ospedaliera del capoluogo sardo. Ministero Salute: in Italia rischio molto basso. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani per seguire l'evoluzione del quadro. Si ricorda che il rischio resta molto basso in Italia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Possibile caso di Ebola in Italia, paziente sintomatico in isolamento a Cagliari

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