A Cagliari è stato segnalato un caso sospetto di Ebola. La persona, rientrata dall'estero, è stata prelevata dalla propria abitazione e trasportata in ospedale. I medici stanno valutando i sintomi e le eventuali procedure da seguire. Non sono stati forniti dettagli su eventuali contatti o condizioni cliniche. La situazione è sotto osservazione, mentre le autorità monitorano eventuali sviluppi.

Cagliari, 31 maggio 2026 – C’è un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di una persona rientrata dall'estero e che, secondo quanto si apprende, avrebbe accusato dei sintomi riconducibili al virus. Le autorità sanitarie hanno attivato i protocolli sanitari per prelevare la persona dall’abitazione e trasportarla in ospedale. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all' ospedale Santissima Trinità di Cagliari nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ebola, un caso sospetto a Cagliari: paziente prelevato da casa e trasferito in ospedale

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Ebola, caso sospetto a Cagliari. Paziente in ospedale con sintomi riconducibili al virus

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