allarme per un sospetto caso di ebola a cagliari paziente in ospedale

A Cagliari, un paziente è stato portato in ospedale da un'abitazione dopo che i medici hanno attivato i protocolli per un sospetto caso di Ebola. La persona è stata prelevata e trasportata in strutture sanitarie per ulteriori controlli. La situazione è sotto osservazione e al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o condizioni del paziente.

I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall’estero accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. Intanto oggi il direttore dei Centri per il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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