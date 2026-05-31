Durante il ponte del 2 giugno, le spiagge di Posillipo sono state prese d’assalto. I lidi della zona sono in attesa di conoscere i nuovi gestori, dopo un periodo di incertezza. La giornata di ieri ha visto un afflusso elevato di persone, che hanno occupato le spiagge e le aree vicine. La presenza di molti visitatori ha caratterizzato questa giornata, tipica di un fine settimana molto frequentato.

Il lungo fine settimana del ponte del 2 giugno ha raggiunto ieri la sua giornata clou, soprattutto per i napoletani. E mentre molti turisti scelgono la città e la passeggiata in centro, tanti napoletani vanno in spiaggia. I lidi non ci sono ancora, in attesa delle gare. Ma le spiagge libere sono pronte e iniziano anche ad avere qualche servizio in più: bagni, docce e pulizia garantita da Asìa. Anche se, su quest’ultimo aspetto, il sindaco Gaetano Manfredi ha chiesto la collaborazione anche dei cittadini per la tutela della spiaggia libera dopo che nei fine settimana di maggio troppe volte il litorale era stato lasciato sporco dai bagnanti. «La bellezza del nostro litorale dipende in larga parte dal comportamento di ognuno di noi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Posillipo, assalto alle spiagge. Lidi: attesa per i nuovi gestori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mare, assalto alle spiagge: «Niente bagnini e servizi qui neppure una sdraio»

Notizie e thread social correlati

Spiagge siciliane, dalla Regione 8,8 milioni per pulizia e servizi: due nuovi avvisi per Comuni ed enti gestoriLa Regione Siciliana ha stanziato complessivamente 8,8 milioni di euro attraverso due nuovi avvisi pubblici indirizzati ai Comuni e agli enti gestori...

“I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno”, lo dice l’Ordinanza BalneareUn’ordinanza balneare stabilisce che i gestori dei lidi non hanno il diritto di impedire ai clienti di portare cibo e bevande dall’esterno.

Temi più discussi: La spiaggia di Posillipo piena di rifiuti dopo l'assalto della folla, ripulita da volontari e dipendenti dei ristoranti; Marechiaro, lungomare, Donn’Anna: è assalto alle spiagge libere. Il lido delle Monache resta chiuso; Caos spiagge, Manfredi: ora riapriamo i cancelli; Spiaggia delle Monache chiusa a Posillipo, Manfredi: Va garantito l’accesso.

Assalto alle spiagge pubbliche e folla di turisti nel centro storico: è Napoli boom per il 2 giugno x.com

Posillipo, riapre la spiaggia delle Monache, ma quella di Donn’Anna è ancora sporca dopo l’assalto del weekendLa spiaggia di Donn'Anna a Posillipo ancora sporca a distanza di 4 giorni dall'assalto di folla avvenuto nel weekend. Durante il sopralluogo del consigliere della Municipalità 1, Lorenzo Pascucci, avv ... fanpage.it

Marechiaro, lungomare, Donn’Anna: è assalto alle spiagge libere. Il lido delle Monache resta chiusoFlash mob a Posillipo per far riaprire il cancello che impedisce l’accesso al mare. Polemiche per i rifiuti sulla sabbia ... napoli.repubblica.it