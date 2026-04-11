I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno lo dice l’Ordinanza Balneare

Un’ordinanza balneare stabilisce che i gestori dei lidi non hanno il diritto di impedire ai clienti di portare cibo e bevande dall’esterno. La disposizione è stata pubblicata ufficialmente e riguarda tutte le strutture sulla spiaggia, indipendentemente dalle regole interne o dalle politiche adottate. La norma si applica senza distinzione e ha valore immediato per tutte le attività interessate.

"I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno", lo dice l'Ordinanza Balneare "Chiarito inoltre che i gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno, ma è imprescindibile il rispetto del divieto dell’uso della plastica monouso sulle spiagge, divieto che la Puglia ha introdotto come prima regione italiana già dal 2019. In spiaggia quindi solo piatti, bicchieri, posate, cannucce, in materiale biodegradabile e compostabile se monouso". Lo dice chiaramente l'Ordinanza Balnerare Pugliese del 2026. Piemontese ha chiarito che "Abbiamo confermato il concetto che il mare è un bene di tutti e per tutti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “I gestori dei lidi non possono vietare ai clienti l’introduzione di cibo e bevande dall’esterno”, lo dice l’Ordinanza Balneare Leggi anche: Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: “Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa” Ordinanza balneare: lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembreBARI – Lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre per effetto dell’ordinanza balneare, presentata questa mattina dall’assessore regionale... Temi più discussi: Ordinanza balneare: lidi pugliesi aperti dal 23 maggio al 13 settembre; Puglia, ecco l'ordinanza balneare: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre, ma chi vuole potrà lavorare tutto l'anno; In Puglia lidi aperti dal 23 maggio: la nuova ordinanza tra accessibilità, regole e divieti; Ordinanza balneare 2026, stagione dal 23 maggio al 13 settembre: Mare accessibile a tutti. Puglia, stagione balneare al via il 23 maggio: nuove regole per lidi e accessi al mareStagione balneare in Puglia 2026 al via il 23 maggio: orari dei lidi, libero accesso al mare, disabili, controlli Arpa e divieti. pugliapress.org Ordinanza balneare 2026, stagione dal 23 maggio al 13 settembre: Mare accessibile a tuttiVia libera alla stagione balneare 2026 in Puglia, che si aprirà ufficialmente il 23 maggio e si concluderà il 13 ... immediato.net Amica9 Tv. . In Puglia via libera all'ordinanza balneare 2026 - facebook.com facebook