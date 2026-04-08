Spiagge siciliane dalla Regione 8,8 milioni per pulizia e servizi | due nuovi avvisi per Comuni ed enti gestori

La Regione Siciliana ha stanziato complessivamente 8,8 milioni di euro attraverso due nuovi avvisi pubblici indirizzati ai Comuni e agli enti gestori delle riserve naturali. L’obiettivo è migliorare la pulizia e i servizi sulle spiagge libere in vista della prossima stagione estiva. Le risorse sono destinate a interventi di pulizia degli arenili e al rafforzamento delle attrezzature e dei servizi offerti ai bagnanti.

Spiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. La Regione Siciliana interviene con due nuovi avvisi pubblici rivolti a Comuni ed enti gestori delle riserve per sostenere la pulizia degli arenili e la realizzazione o il potenziamento dei servizi destinati a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Enti locali, stanziati in anticipo oltre 289 milioni dalla Regione per i Comuni Leggi anche: I comuni del lago di Bolsena alla Regione: "Pista ciclabile e aiuti per la pulizia delle spiagge" Temi più discussi: Vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere, 800 mila euro ai Comuni; Più fondi ai Comuni per vigilanza e salvataggio nelle spiagge libere: la Regione stanzia 800 mila euro; Spiagge libere, dalla Regione Siciliana 800 mila euro ai Comuni per sicurezza e salvataggio; Vigilanza estiva sulle spiagge, la Regione Sicilia stanzia 800 mila euro. Ambiente, dalla Regione due avvisi per pulire e attrezzare le spiaggeSpiagge libere siciliane più pulite e attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Il dipartimento regionale dell’Ambiente ha pubblicato due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserv ... siracusanews.it Sicilia, al via il restyling dei litorali: quasi 9 milioni per spiagge libere più pulite e attrezzatePubblicati due avvisi - che sostengono Comuni ed Enti gestori delle riserve naturali - per ottenere spiagge libere più pulite in Sicilia ... newsicilia.it Spiagge libere siciliane più pulite e attrezzate: 8,8 milioni per pulizia, servizi e bagnini L'assessorato all'Ambiente pubblica due avvisi per sostenere enti locali e gestori di riserve nelle spese di pulizia e implementazione di strutture e servizi rivolti all'utenza Leg - facebook.com facebook