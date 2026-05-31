Arrivi a Misano, a due passi dal mare, e sali sull’ agri-bus. Giorgio Magi, titolare dell’hotel Aurora lo ha chiamato così. È un trattore con a traino una carrozza che può trasportare 20 clienti dell’albergo o delle strutture ricettive che hanno aderito al suo progetto. È finita l’era dei pullman turistici, a Misano è arrivato l’agri-bus, "e ci sono già un paio di tour operator che hanno sposato l’idea, vendendo pacchetti per i clienti che arriveranno in estate". Il trattore con carrozza è solo l’inizio di un viaggio che Magi ha in mente da tempo, e che ora rappresenta un vero e proprio prodotto turistico. Tra i colleghi albergatori c’è chi si fa intere giornate nei padiglioni fieristici in Italia o in giro per l’Europa portando depliant con mare, sabbia e ombrelloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porto i turisti in giro con il mio agri-bus"

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