Porta Nuova tutti contro tutti | Costi degli ascensori raddoppiati e cancellato il verde pubblico
Le forze di opposizione chiedono chiarimenti sui costi degli ascensori a Porta Nuova, segnalando un raddoppio delle spese rispetto alle stime iniziali. Inoltre, viene criticata la cancellazione del verde pubblico previsto nel progetto. Fratelli d’Italia invita a evitare versioni di comodo, mentre Assisi al Centro evidenzia troppi dubbi sul nuovo percorso meccanizzato. La discussione si concentra su trasparenza e modifiche al progetto originario.
Ascensori di Porta Nuova, dalle forze di opposizione la richiesta di chiarezza: "Basta versioni di comodo" dice Fratelli d’Italia mentre Assisi al Centro parla di troppi dubbi sul nuovo progetto del percorso meccanizzato". Serena Morosi, capogruppo di Fratelli d’Italia, parte dagli elementi acquisiti dall’accesso agli atti dal quale emerge che è iniziata l’interlocuzione con la Soprintendenza e sono stati condotti 3 primi incontri (2 in loco il terzo negli uffici di Perugia)"; che la spesa di 2.900.000 euro è stata superata da una variante tecnica con uscita interna ai giardini che porta l’importo totale generale alla cifra di 6.525.000... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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