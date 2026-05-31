Ascensori di Porta Nuova, dalle forze di opposizione la richiesta di chiarezza: "Basta versioni di comodo" dice Fratelli d’Italia mentre Assisi al Centro parla di troppi dubbi sul nuovo progetto del percorso meccanizzato". Serena Morosi, capogruppo di Fratelli d’Italia, parte dagli elementi acquisiti dall’accesso agli atti dal quale emerge che è iniziata l’interlocuzione con la Soprintendenza e sono stati condotti 3 primi incontri (2 in loco il terzo negli uffici di Perugia)"; che la spesa di 2.900.000 euro è stata superata da una variante tecnica con uscita interna ai giardini che porta l’importo totale generale alla cifra di 6.525.000... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porta Nuova, tutti contro tutti: "Costi degli ascensori raddoppiati e cancellato il verde pubblico"

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