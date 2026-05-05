In diversi quartieri della città partirà un piano di diserbo che interesserà tutte le zone. Gli interventi sono programmati in date precise, con operatori che opereranno in vari rioni secondo un calendario stabilito. Durante le operazioni, i mezzi impiegati modificheranno temporaneamente la viabilità sui marciapiedi, creando possibili disagi per i pedoni. La programmazione dettagliata delle operazioni è stata comunicata alle autorità e ai residenti.

? Cosa scoprirai In quali quartieri e in quali date precise arriveranno gli operatori?. Come influirà il passaggio dei mezzi sulla viabilità dei marciapiedi?. Chi è la ditta incaricata di gestire la pulizia dei detriti?. Dove bisogna inviare una segnalazione per problemi di decoro urbano?.? In Breve Ditta Riva Giardini opera dal 5 maggio fino al 22 maggio.. Interventi programmati tra Chiuso, Maggianico, Pescarenico, Centro, Santo Stefano e Castello.. Lavori proseguono a Caleotto, Belledo, Germanedo, Acquate, Bonacina, Olate, San Giovanni, Laorca e Rancio.. Segnalazioni e informazioni via email a [email protected].. Gli operatori della ditta Riva Giardini iniziano oggi, martedì 5 maggio, il diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi coinvolgendo tutti i rioni della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verde pubblico: parte il piano di diserbo in tutti i rioni

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