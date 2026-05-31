Sono stati presentati 23 nuovi chimerotti, i giovani che riceveranno i colori giallo cremisi durante la cerimonia in Porta del Foro. I bambini scelti vengono coinvolti in un rito tradizionale che li lega al territorio e alle sue celebrazioni. La cerimonia prevede la consegna ufficiale dei colori e momenti di condivisione con la comunità. La tradizione si ripete ogni anno per mantenere vivo il legame tra i giovani e le pratiche storiche locali.

? Punti chiave Chi sono i nuovi membri che riceveranno i colori giallo cremisi?. Come si svolge il rito che lega i bambini al territorio?. Perché questa celebrazione è fondamentale per la coesione del quartiere?. Dove si terrà l'evento dedicato ai santi patroni Lorentino e Pergentino?.? In Breve Celebrazione prevista il 2 giugno presso la chiesa di via Marco Perennio.. I nuovi membri indosseranno i colori giallo cremisi del quartiere.. Rito dedicato ai santi patroni Lorentino e Pergentino per le famiglie locali.. Coinvolgimento di 23 bambini per garantire la continuità delle tradizioni territoriali.. Porta del Foro celebra i santi patroni con il battesimo di 23 chimerotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porta del Foro: 23 nuovi chimerotti per i santi patroni

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