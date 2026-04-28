Sono stati selezionati i cinque santi patroni per la Giornata mondiale della gioventù di Seul. Il comitato organizzatore considera questi santi rappresentativi di diversi continenti e generazioni, senza specificare i nomi o i criteri di scelta. La decisione si inserisce in un quadro di preparativi per l’evento, che radunerà giovani provenienti da tutto il mondo. La scelta dei patroni mira a sottolineare la molteplicità e l’universalità della fede.

Scelti i cinque santi patroni per la Gmg di Seul. Per il comitato organizzatore, abbracciano continenti e generazioni. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Chiesa, ecco i cinque santi patroni della Gmg di Seul

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Il Comitato Organizzatore Locale della #GMG #Seul2027 annuncia i cinque Santi Patroni della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Seul dal 3 all'8 agosto 2027. In occasione di ogni Giornata Mondiale della Gioventù, vengono scelti dei Patroni com - facebook.com facebook