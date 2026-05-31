Popularity Game | una rom-com liceale piena di stereotipi – Recensione

Da superguidatv.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una studentessa di liceo, nota per i voti eccellenti e l’ossessione per il controllo, si impegna a entrare in un’università prestigiosa. La trama si sviluppa tra incontri, scontri e situazioni tipiche della commedia romantica adolescenziale, ricca di stereotipi e cliché. La narrazione si concentra sulle dinamiche tra i personaggi, senza approfondimenti psicologici o sviluppi originali. La produzione si basa su situazioni già viste, con personaggi che seguono ruoli prevedibili.

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Ellie Pearse è una studentessa bravissima tra i banchi di scuola, ossessionata dal controllo e proiettata verso un’università prestigiosa. La protagonista di Popularity Game è convinta che i ragazzi popolari riescano sempre e comunque a farsi strada anche senza averne la capacità: una convinzione nata da una ferita aperta per lei, riguardante il carismatico Nate Reed. Questi anni prima le aveva appioppato un’infelice soprannome dopo un imbarazzante incidente in classe, e da allora lei lo ha sempre guardato con un misto di odio misto ad amore, in quanto era anche una sua cotta. Quando il suo attuale fidanzato Rowan, classica fisionomia da... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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