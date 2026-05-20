Un nuovo film romantico ambientato in una grande città indiana mette in scena le complicazioni di una storia d’amore tra paranoie e continui ripensamenti. La pellicola segue le vicende di una coppia che si trova a dover affrontare diverse tensioni mentre cerca di capire se il loro legame può superare le insicurezze e i dubbi. La storia si svolge tra le strade di una metropoli affollata, con personaggi che cercano di trovare un equilibrio tra le proprie emozioni e le sfide quotidiane.

Shashank Sharma, originario di Patna, ha trovato il suo posto a Mumbai dove lavora nel marketing di un’azienda. Stimato dai colleghi, ha sempre sofferto di un difetto di pronuncia che gli ha impedito fino a oggi di fare carriera, soprattutto per via della sua paranoia. Paranoia della quale soffre anche Roshni Srivastava, content creator nel campo della moda che invece ha l’autostima sottozero, al punto da portare degli occhiali da vista come forma di “protezione” dallo sguardo esterno. I protagonisti di Innamorarsi in città, così diversi eppure così complementari, finiscono per incontrarsi quando le rispettive famiglie di entrambi decidono di valutare per loro un possibile matrimonio combinato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Innamorarsi in città: dall’India una rom-com tra paranoie e tira e molla – Recensione

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