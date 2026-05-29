Lino Guanciale è più sciolto e frizzante del solito in Innamorarsi e altre pessime idee, ma la commedia romantica di Simone Aleandri non aggiunge niente al genere e gioca con i cliché degli opposti che si attraggono. Ve le ricordate quelle rom-com degli primi anni Duemila, quelle dove gli amori fanno giri immensi e poi ritornano, o dove tra personaggi che sulla carta dovrebbero farsi fuori dopo due minuti (e in effetti ci provano) scatta qualcosa, uno sguardo, una confessione, un ricordo intimo, che fa vedere le cose da un altro punto di vista? Quelle commedie dove tutto è scontato fin dai primi minuti ma dalle quali proprio non riusciamo a distogliere lo sguardo, vogliosi di sapere se alla fine accadrà davvero quello che pensiamo (e speriamo) o se il regista deciderà di mandare tutto a ramengo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Innamorarsi e altre pessime idee, recensione: una rom-com prevedibile ma simpatica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All’Astoria ‘Innamorarsi e altre pessime idee’Questa sera, alle 18, la multisala Astoria offrirà un biglietto omaggio a chi porterà questa pagina alla cassa.

Leggi anche: Il Cast di Innamorarsi e Altre Pessime Idee a Roma

Temi più discussi: Innamorarsi e altre pessime idee, la recensione del film di Aleandri; Innamorarsi e altre pessime idee, trama e cast del film con Lino Guanciale e Andrea Delogu; Innamorarsi e altre pessime idee al cinema; ‘Innamorarsi e altre pessime idee’, Roma accoglie la rom-com con Lino Guanciale.

L’amore non bussa, non chiede il permesso e non guarda il calendario. Arriva e basta, stravolgendo ogni piano. #InnamorarsiEAltrePessimeIdee ti aspetta AL CINEMA! @01Distribution x.com

Grazia Schiavo, Innamorarsi e altre pessime idee: Con Andrea Delogu ci sono rimasta male. Lino Guanciale? Non lo conoscevo - IntervistaGrazia Schiavo ci ha parlato a cuore aperto di come la follia sia per lei erotismo e libertà: Ho amato tantissimo Il silenzio degli innocenti ... libero.it

Innamorarsi e altre pessime idee, Lino Guanciale e Andrea Delogu all'insegna della prevedibilità: quando l'amore non ha idee. RecensioneLa nuova commedia di Simone Aleardi non abbandona mai i binari più classici, finendo nel baratro del già visto e del dimenticabile ... libero.it