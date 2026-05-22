Nella giornata finale del girone B di Terza Categoria di Pisa, tre campi sono sotto i riflettori. A Ponte a Elsa, la squadra locale si trova a 90 minuti dal raggiungimento di un obiettivo importante. Nel frattempo, a Fucecchio, si disputa un derby tra le squadre del Gavena e un avversario locale. La 34esima e ultima giornata vede così partire diverse sfide decisive, con le squadre impegnate a ottenere i risultati necessari per la classifica finale.

Sono tre i campi su cui sono accesi i riflettori della 34esima ed ultima giornata del girone B di Terza Categoria di Pisa. Il principale è senza dubbio quello di Cascine di Buti, dove domenica alle 16 il Ponte a Elsa affronterà il Monteserra, già sconfitto 4-0 all’andata ed ormai in ’vacanza’ non avendo più niente da chiedere alla sua stagione. In caso di vittoria la squadra di mister Luca Bagnoli sarà promossa senza dover guardare al risultato degli altri campi. Tuttavia, è inevitabile che un ’orecchio’ sarà teso al Bachi di Pontedera dove la Stella Azzurra, seconda a meno uno, ospita un Treggiaia quinto in classifica, ma ormai tagliato fuori dai play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Ponte a Elsa a 90 minuti dal sogno. A Fucecchio è derby con il Gavena

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