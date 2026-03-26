È morto Beppe Savoldi, noto come “mister due miliardi”. La sua carriera è legata soprattutto alla squadra di Napoli, a cui ha dedicato parte della sua vita sportiva. Ricordo ancora una lettera di un allenatore, inviata a un bambino, in risposta a una richiesta di maglietta del calciatore. Savoldi è ricordato anche per una canzone scritta per i bambini.

Conservo ancora la lettera che Gianni Di Marzio mi fece recapitare quando ero bambino. Gli avevo scritto chiedendogli la maglia di Beppe Savoldi ma l’allenatore del Napoli mi disse che non era possibile. Oggi a 79 anni, l’ex bomber del Napoli se ne è andato nella sua Bergamo. Rappresentò il sogno del primo scudetto napoletano, prima dell’arrivo di Maradona. Un grande attaccante. Tra i centravanti italiani più prolifici della sua generazione, in Serie A ha collezionato 405 presenze segnando 168 reti, ponendosi in quindicesima posizione nella classifica marcatori all time del massimo campionato italiano. Capocannoniere della Serie A 1972-1973 e per 3 volte della Coppa Italia, vanta il primato dell’attaccante che più volte (12) è riuscito a presenziare nella top ten dei marcatori della massima serie italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Beppe Savoldi, “mister due miliardi”: il sogno di Napoli e la canzone scritta per i bambini

Articoli correlati

Leggi anche: Addio Beppe Savoldi: a 79 anni se ne va "mister due miliardi", ex bomber di Atalanta, Bologna e Napoli

Morto Beppe Savoldi, addio a “Mister due miliardi”: lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anniMondo del calcio in lutto per la morte di Beppe Savoldi, lo storico bomber di Napoli e Bologna aveva 79 anni.

Tutto quello che riguarda Beppe Savoldi

Temi più discussi: Addio a Beppe Savoldi, grande attaccante di Bologna e Napoli; Calcio italiano in lutto: è morto Beppe Savoldi; ?No alla guerra, Palestina libera, l'appello di Javier Bardem agli Oscar. E Jimmy Kimmel punge Trump (e Melania); ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni.

Addio a Beppe Savoldi, Mister Due Miliardi: la storia del bomber da recordÈ morto Beppe Savoldi, 79 anni. L'ex attaccante del Napoli soprannominato Mr. Due Miliardi ha segnato 77 reti in 165 partite ... tuttonapoli.net

Addio a Beppe Savoldi, il calcio italiano piange Mister due miliardi. Il fratello Titti giocò nella Sampdoria51 anni fa il suo passaggio dal Bologna al Napoli aveva fatto scalpore per l'entità economica della contropartita ... telenord.it

È scomparso a 79 anni Beppe Savoldi, storico attaccante soprannominato 'Mister due miliardi' - facebook.com facebook

Ci ha lasciato anche lui, il bomber, Beppe Savoldi, a 79 anni. x.com