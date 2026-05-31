Ponte nuova bocciatura E la Società deve già restituire 12 milioni all'Ue per ritardi nella progettazione

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha bocciato nuovamente il Piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto, evidenziando incertezze su tariffe e pedaggi. La società incaricata deve già restituire 12 milioni di euro all’Unione Europea per ritardi nella progettazione. La decisione si aggiunge a una serie di pareri negativi che complicano ulteriormente l’avanzamento dell’opera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i prossimi passi o eventuali modifiche richieste.

Nuova stroncatura per il Ponte sullo Stretto: L'Autorità di regolazione dei trasporti, ha dato un parere sul Piano economico-finanziario dell'opera, sollevando dubbi su tariffe e pedaggi. E intanto nel bilancio 2025 della Società Stretto di Messina viene certificato che 12 milioni di euro, ricevuti dall'Ue per la progettazione dell'opera, dovranno essere restituiti per via dei ritardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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