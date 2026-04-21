Nella giornata di oggi, i militari della guardia di finanza hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 12 milioni di euro nell’ambito di un’indagine sulla gestione di fatture false. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale locale su richiesta della Procura, riguarda beni riconducibili a soggetti coinvolti in un’attività illegale. La società al centro dell’inchiesta viene accusata di aver creato un sistema di fatturazioni false per evadere imposte.

Un sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro, emesso dal gip del Tribunale del capoluogo brianzolo su richiesta della Procura della Repubblica monzese, è stato eseguito dai militari del Comando provinciale della guardia di finanza. Il provvedimento è finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, altre disponibilità finanziarie e beni mobili e immobili nei confronti di un imprenditore cinese indagato per frode fiscale. Le indagini sono nate da un’azione ispettiva effettuata dalle stesse Fiamme gialle nei confronti di una società di capitali di Concorezzo gestita da soggetti di origine cinese. I finanzieri, attraverso indagini...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La società delle fatture false. Sequestrati beni per 12 milioni

Prestanome e criptovalute, la Finanza recupera 2,2 milioni di euro - Il generale Paolo Kalenda

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