Anche la Sierra Leone accoglierà le persone migranti espulse dagli Stati Uniti

Anche la Sierra Leone ha annunciato che accoglierà le persone migranti rimpatriate dagli Stati Uniti. Questa mattina, un aereo proveniente dall’Africa occidentale è atterrato all’aeroporto internazionale di Freetown con a bordo nove migranti. La decisione segue il trasferimento di migranti da altri paesi in diverse nazioni, confermando una tendenza di rimpatrio in alcune regioni africane. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali locali, senza ulteriori dettagli sui processi o le motivazioni.

Dopo diverse altre nazioni, anche la Sierra Leone accoglierà le persone espulse dagli Stati Uniti. Questa mattina, un aereo con a bordo nove migranti, provenienti dall’ Africa occidentale, è atterrato all’aeroporto internazionale di Freetown, la capitale del Paese. La scorsa settimana, il Ministro degli Esteri Timothy Musa Kabba ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che lo Stato accetterà fino a trecento persone all’anno. Ha tuttavia aggiunto che i nuovi arrivati??dovranno necessariamente essere originari degli Stati membri dell’ ECOWAS, il blocco economico dell’ Africa occidentale. Negli ultimi mesi, il governo statunitense ha già rimpatriato persone in diverse altre nazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, il Ghana e il Sud Sudan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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