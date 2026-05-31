I fedeli chiedono chiarimenti sui lavori nei polsi, lamentando un silenzio durato un anno. Domandano quando saranno comunicate le date ufficiali per il ripristino delle strade e perché, nonostante la fine dei lavori, il sito rimanga ancora chiuso. La richiesta di trasparenza riguarda anche la tempistica per la riapertura e l’effettivo completamento delle operazioni di sistemazione delle vie. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa in merito.

? Punti chiave Quando verranno comunicate le date certe per il ripristino delle strade?. Perché la fine dei lavori non garantisce la riapertura del sito?. Come influirà il blocco stradale sull'economia di Cinquefrondi e Tauro?. Chi deve coordinare i lavori per evitare l'isolamento del Santuario?.? In Breve Gruppi di Cinquefrondi e Piana di Tauro firmano lettera il 31 maggio 2026.. Blocco viabilità e cantieri strutturali causano calo visitatori durante tutto il 2025.. Rettore don Tonino Saraco promette comunicazioni ufficiali solo con notizie certe.. Chiusura strade danneggia economia e mobilità di Cinquefrondi e Piana di Tauro.. Polsi, un anno di vuoto e strade bloccate: l’appello dei fedeli per il Santuario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Polsi, i fedeli chiedono chiarezza: ‘Il silenzio dura da un anno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Piaggio Aerospace: sindacati chiedono chiarezza su Baykar e verticiI sindacati di Piaggio Aerospace hanno chiesto chiarimenti sulla collaborazione con la società turca Baykar e sui cambiamenti ai vertici aziendali.

Bologna, maxi tunnel anti-alluvione: le opposizioni chiedono chiarezzaLe opposizioni hanno chiesto chiarimenti sul maxi tunnel anti-alluvione in costruzione a Bologna, evidenziando la necessità di una cabina di regia...

Santuario di Polsi, i fedeli chiedono 'chiarezza' sul futuroDa oltre un anno, attorno al Santuario di Polsi, sembra essersi creato un silenzio che molti fedeli definiscono assordante. Un silenzio che alimenta interrogativi, preoccupazioni e aspettative tra le ... rainews.it

Santuario di Polsi, i fedeli: silenzio e incertezze sul futuro del luogo mariano più famoso della CalabriaDa oltre un anno, attorno al Santuario di Polsi sembra essersi creato un silenzio che molti fedeli definiscono assordante. Un silenzio che alimenta interrogativi, preoccupazioni e aspettative tra le ... strettoweb.com