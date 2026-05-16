Piaggio Aerospace | sindacati chiedono chiarezza su Baykar e vertici

I sindacati di Piaggio Aerospace hanno chiesto chiarimenti sulla collaborazione con la società turca Baykar e sui cambiamenti ai vertici aziendali. La presenza di una nuova figura ad interim alla guida dell’azienda ha suscitato preoccupazioni sui possibili effetti sulla gestione e sui piani futuri. Nel frattempo, è stato annunciato un possibile taglio del 15% nei fondi destinati agli investimenti, senza dettagli specifici su come questa riduzione possa influire sulle attività di Piaggio Aerospace.

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?? Punti chiave Come influirà la nuova figura ad interim sulla gestione di Piaggio? Perché i fondi per gli investimenti rischiano un taglio del 15%? Quando inizierà la produzione dei droni Akinci negli stabilimenti liguri? Chi garantirà il rispetto del piano industriale promesso da Baykar??? In Breve Fim Cisl e Fiom Savona chiedono incontro a Baykar dopo cessione avvenuta un anno fa. Antonio Apa segnala possibile taglio del 15% sul budget di 90 milioni di euro. Dubbi su produzione droni Akinci a . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piaggio Aerospace: sindacati chiedono chiarezza su Baykar e vertici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Piaggio Aerospace Brand Identity Launch | Next Era Takes Flight Sullo stesso argomento Piaggio Aerospace: nuova autonomia formativa per il P.180 AvantiLa ligure Piaggio Aerospace ha ottenuto dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile il via libera ufficiale per la certificazione EASA Part-147 di... Leggi anche: Droni turchi sulla portaerei Cavour: l’Italia sceglie Ankara e piange sulla Piaggio Aerospace perduta