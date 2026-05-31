Due persone sono state arrestate durante un’operazione nazionale contro lo spaccio di droga e il porto illegale di armi. L’intervento, di alto impatto investigativo, ha coinvolto le forze dell’ordine per contrastare attività criminali legate alla diffusione di sostanze stupefacenti e al possesso illecito di armi. L’operazione ha visto l’impiego di numerosi agenti e ha portato a sequestri di droga e armi. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o sui soggetti coinvolti.

Si è conclusa un’ operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia, maxi piano anti violenza. Lotta a droga e armi: due arresti

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