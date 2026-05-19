Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno eseguito un blitz a Bari che ha portato all’arresto di tredici persone. L’indagine ha rivelato un’attività criminale che comprendeva il traffico di droga, il possesso di armi e minacce ai commercianti locali. Gli investigatori hanno accertato come il gruppo operasse nel territorio, gestendo le attività illecite attraverso spaccio e ricatti, coinvolgendo diversi soggetti ritenuti parte integrante della banda.

? Punti chiave Chi sono i membri della banda smantellata dai Carabinieri?. Come operava il gruppo tra spaccio e ricatti ai commercianti?. Quali armi sono state sequestrate durante il blitz all'alba?. Dove si concentravano le attività criminali nei quartieri di Bari?.? In Breve Operazione coordinata dal Gip del Tribunale di Bari e dalla Direzione Distrettuale Antimafia.. Reati contestati includono vendita stupefacenti, detenzione armi comuni e estorsioni in concorso.. Intervento mirato a proteggere commercianti e residenti dai ricatti del racket locale.. Indagini mirano a sradicare cellule criminali dai quartieri più fragili di Bari.. I Carabinieri hanno arrestato 13 persone a Bari nelle prime ore di questo martedì 19 maggio 2026, colpendo un gruppo coinvolto in attività criminali legate alla droga, alle armi e alle estorsioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, maxi blitz all’alba: 13 arresti tra droga, armi ed estorsioni

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