Politecnico di Torino | 17 nuovi posti a tempo indeterminato

Il Politecnico di Torino ha annunciato l'apertura di 17 posti a tempo indeterminato. Per candidarsi, sono richiesti specifici requisiti accademici, anche se non sono stati dettagliati. La selezione prevede una fase iniziale di prove scritte, seguite da eventuali prove orali. La procedura di valutazione sarà basata sui risultati ottenuti durante le diverse fasi di selezione. Le date e i dettagli specifici verranno comunicati successivamente.

? Punti chiave Quali sono i requisiti accademici per candidarsi ai nuovi posti?. Come funzionerà la selezione tra prove scritte e prove orali?. Quanto sarà lo stipendio lordo annuo per i nuovi funzionari?. Chi può accedere alle posizioni riservate alle categorie protette?.? In Breve 7 posti tecnici e 10 amministrativi con forte riserva per categorie protette.. Scadenza invio domande telematiche fissata per le ore 15:00 del 26 giugno 2026.. Ripartenza date prove d'esame prevista per il 3 luglio 2026 sul sito ufficiale.. Retribuzione lorda annua prevista tra 25.500 e 31.000 euro per i nuovi assunti..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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