Veneto | 6 nuovi posti a tempo indeterminato ecco i profili

In Veneto sono stati annunciati sei nuovi incarichi a tempo indeterminato. Si tratta di posizioni per vari profili professionali, tra cui figure con specifiche lauree richieste per il ruolo di ispettore fitosanitario. I nuovi funzionari economici lavoreranno in diverse sedi della regione, con incarichi legati a controlli e vigilanza nel settore agricolo e alimentare. Le assunzioni fanno parte di un piano di rafforzamento delle funzioni pubbliche regionali.

? Cosa scoprirai Quali lauree servono per diventare ispettore fitosanitario in Veneto?. Dove lavoreranno concretamente i nuovi funzionari economici assunti?. Come influirà questo piano sulla sicurezza delle colture venete?. Quando scade il termine ultimo per inviare la domanda digitale?.? In Breve Scadenza domande fissata al 30 maggio 2026 tramite sportello digitale regionale.. Tre ispettori opereranno a Verona con possibili spostamenti a Mestre o Treviso.. Tre funzionari economici gestiranno la programmazione finanziaria e i flussi di investimento.. Ispettori con laurea magistrale specifica e patente B per la sicurezza agricola..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto: 6 nuovi posti a tempo indeterminato, ecco i profili Notizie correlate Comune di Terni, dodici nuovi posti a tempo indeterminato: in arrivo i concorsiDue distinte determinazioni dirigenziali aprono le porte a nuovi concorsi in Comune. Organici: 134 posti a tempo indeterminato in più per il sostegno, ma si tagliano 4.900 posti sul potenziamento in tre anniE' questo in soldoni, il bilancio della riunione di ieri sugli organici tra amministrazione e sindacati. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concorso Azienda Zero Padova Dietisti 2026: 8 posti a tempo indeterminato; Workshop Finera a Padova: il metodo per accedere ai contributi per imprese padovane nel 2026; Studenti, 89 nuovi posti letto alle Cave: parte il recupero della residenza Tartaglia; Transizione 4.0 e 5.0 spingono lavoro e competitività in Veneto, ma i ritardi sui bonus frenano nuovi investimenti. Veneto: arrivano i nuovi direttori generali della Sanità regionaleLavoro di squadra, attenzione alla medicina territoriale, innovazione tecnologica: ecco le consegne ai nuovi vertici della sanità regionale. Il presidente del Veneto Stefani ha firmato i decreti di ... rainews.it Veneto. Nominati i nuovi Direttori GeneraliFirmati dal Presidente Stefani i decreti di nomina. Interessate tutte le Ulss, le Ao di Padova e Verona, lo Iov e Azienda Zero. Tra conferme, avvicendamenti e nuovi incarichi, ai manager è stato ... quotidianosanita.it Treviso città, Veneto | Flotilla, liberato Luca Tuzzato l’attivista di Django arrestato dai militari israeliani - facebook.com facebook Questa guida raccoglie le idee più utili per decidere dove andare in Veneto il 2 e 3 maggio 2026 #Cronaca #Cultura #Eventi #Turismo x.com