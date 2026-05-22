LIVE D’Ortenzi-Parzeczewski Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA | tra poco il via del main event!
Tra poche ore prende il via il main event dell’Europeo mediomassimi 2026 tra D’Ortenzi e Parzeczewski. I favori del pronostico sono tutti per il pugile polacco, che si prepara a scendere sul ring. La diretta streaming è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con il pubblico pronto a seguire ogni colpo e ogni movimento dei combattenti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 I favori del pronostico sono tutte per il polacco Parzeczewski. 23.05 Attesa per il main event, servirà ancora del tempo. Match fondamentale per la carriera di D’Ortenzi, il 38enne azzurro potrebbe avere una delle ultime chance di ottenere il titolo. 23.01 Parzeczewski invece vanta un record di 20 successi e 4 sconfitte. 22.53 Ricordiamo che Luca D’Ortenzi ha un record di 20 vittorie e 4 sconfitte. 22.44 In questo momento siamo al match prima del main event: Ratemi vs Salzillo per i pesi welter. 22.41 Buonasera e benvenuti alla diretta di D’Ortenzi-Parzeczewski. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale D’Ortenzi-Parzeczewski, Europeo mediomassimi 2026 in DIRETTA, grande occasione per l’azzurro Luca D’Ortenzi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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