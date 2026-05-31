L’Emporio della solidarietà a Poggibonsi ha distribuito cibo e beni di prima necessità a diverse famiglie in difficoltà. La struttura, gestita da volontari, ha registrato un aumento delle richieste rispetto al mese precedente. Le donazioni provenienti da privati e associazioni sono state consegnate nelle ultime settimane, garantendo supporto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. La distribuzione avviene settimanalmente presso i locali dell’emporio.

La generosità non va mai in vacanza, per fortuna. Poggibonsi anche a questo giro non ha deluso le aspettative. La città ha risposto alla grande alla chiamata dell’ Emporio della Solidarietà: una cena per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. Hanno risposto presente in 140 e sono stati raccolti 3.000 mila euro, soldi che il minimarket di via Montenero che assiste 150 famiglie bisognose spenderà per l’acquisto di prodotti alimentari. "Alla cena per festeggiare i nostri dieci anni di attività – afferma il presidente dell’Emporio Mauro Burresi – sono stati 140 i cittadini e le cittadine che ci hanno sostenuto. Ringrazio davvero tutti e tutte per la splendida serata, densa di empatia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi ha il cuore grande. L’Emporio della solidarietà aiuta le famiglie più fragili

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