Poggibonsi e l’impegno sociale L’Emporio della Solidarietà festeggia i 10 anni di attività

A Poggibonsi, l’Emporio della Solidarietà ha raggiunto il decimo anniversario di attività. La struttura si impegna a fornire un aiuto alle persone in difficoltà, in un momento in cui i casi di povertà sono aumentati anche nella zona. La celebrazione dei dieci anni si tiene nel rispetto delle attività quotidiane svolte dall’associazione, che mira a sostenere chi si trova in situazioni di bisogno nel territorio locale.

Un argine alla povertà, che purtroppo è in aumento anche nel nostro territorio. L’ Emporio della Solidarietà compie 10 anni. Un traguardo importante che il minimarket per le famiglie bisognose aperto in via Montenero, a Poggibonsi, nel 2016, festeggerà il 22 maggio con una grande cena alla Ginestra: con il ricavato saranno acquistati prodotti alimentari per chi è in difficoltà. Dati alla mano, l’Emporio della Solidarietà ha in carico 150 famiglie, distribuendo una media di quasi 40 tonnellate di prodotti ogni anno. "Da subito l’Emporio ha rappresentato una bella esperienza di vicinanza, solidarietà e prossimità per contribuire ad aiutare le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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