Poggibonsi e la solidarietà In crescita le persone fragili Caritas | massimo impegno

A Poggibonsi la Caritas sta rafforzando i suoi servizi per le persone fragili, con un aumento delle richieste di aiuto. Il centro di ascolto, la distribuzione di cibo e vestiti, l’ospitalità nel dormitorio e i corsi di italiano per stranieri sono tra le attività più richieste. L’organizzazione si impegna a garantire supporto a chi si trova in difficoltà.

Centro di ascolto, distribuzione di cibo e di vestiario, ospitalità temporanea nel dormitorio, corsi di italiano per stranieri. Sono in sintesi i servizi quotidiani dei volontari della Caritas di Poggibonsi (foto). Crescono gli assistiti rispetto agli anni scorsi, secondo i dati del 2025. E nei primi mesi di questo 2026, da rilevare dieci nuovi utenti. Nel consuntivo, la recente costituzione del dormitorio ‘Don Giorgio Medda’ presso la Chiesa dello Spirito Santo. Nel 2025 accolte 30 persone, 2 donne e 28 uomini. "Abbiamo registrato che le persone ospitate – si fa sapere – sono state 9 italiane, 5 del Marocco, 4 dalla Romania e poi altre nazionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poggibonsi e la solidarietà. In crescita le persone fragili. Caritas: massimo impegno Articoli correlati Assistenza sanitaria per le persone più fragili, apre l’ambulatorio solidale della Caritas in via BertiANCONA - Questa mattina, presso i locali di via Berti 2, è stato inaugurato l’ambulatorio solidale, un nuovo servizio promosso dalla Caritas... Leggi anche: "Sempre dalla parte dei fragili. Danillo Riello: l'impegno per la giustizia e la solidarietà" Approfondimenti e contenuti su Poggibonsi e la solidarietà In crescita... Temi più discussi: Poggibonsi e la solidarietà. In crescita le persone fragili. Caritas: massimo impegno; Poggibonsi, approvati due ordini del giorno di Rifondazione Comunista in Consiglio Comunale; Poggibonsi, Valdelsa a Tavola torna con le ricette anni 70 di Maria e Alcide Ancillotti; Di Fede, presidente PA Poggibonsi: Ambulanza: obiettivo raggiunto. Grazie a tutti. Poggibonsi e la solidarietà. Aiuti concreti a 185 famiglie per poter pagare gli affittiBoccata di ossigeno per 185 famiglie di Poggibonsi che senza l’aiuto del Comune non ce la farebbero a pagare l’affitto di casa. Grazie al fondo affitti 2025, che a questo giro ammonta a 207 mila euro ... lanazione.it Poggibonsi e la solidarietà. Anffas Altavaldelsa vince il premio dell’inclusioneFlavia Grazi: Un privilegio salire sul palco con tante eccellenze sportive Viene riconosciuto il nostro forte impegno verso le persone con disabilità . Ad Anffas Altavaldelsa un prestigioso ... lanazione.it Intervento di Lorenzo Scoccati, Consigliere di Rifondazione Comunista a Poggibonsi - facebook.com facebook Chiusura notturna della SRT 429 “di Val d’Elsa” nel tratto Poggibonsi-Certaldo x.com