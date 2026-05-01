festa a porto ercole torna la notte dei pirati trenta ciurme in paese

A Porto Ercole si prepara la tradizionale festa dedicata ai pirati, intitolata La Notte dei Pirati, che si svolgerà nei prossimi due fine settimana. L’evento vede la partecipazione di trenta ciurme che si raduneranno in paese per le celebrazioni. Dopo sei anni di assenza, sarà riproposta anche la caccia al tesoro, rivolta sia ai adulti che ai bambini, come parte delle attività previste.

Porto Ercole torna all’arrembaggio con la Notte dei Pirati. Arriva nei prossimi due fine settimana la tradizionale kermesse dedicata ai bucanieri e, dopo sei anni di assenza, viene riproposta anche la caccia al tesoro, sia per i più grandi che per i più piccoli. Con un boom di ciurme iscritte e due serate tra spettacoli e fuochi. L’edizione 2026 si annuncia da record, con oltre 30 ciurme iscritte alla caccia al tesoro degli adulti, con squadre provenienti non solo dal territorio, ma anche da tutta la Toscana e oltre. Il ritorno della manifestazione, patrocinata dal Comune di Monte Argentario, riporta nel cuore del promontorio uno degli eventi più attesi, capace di unire spettacolo, tradizione e turismo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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