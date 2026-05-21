pontili di porto ercole pratiche chiuse parte la stagione

A Porto Ercole, tutti i pontili sono stati prontamente predisposti per l'inizio della stagione estiva, con le pratiche amministrative ormai concluse. È stato completato anche il lotto E, che completa la riattivazione delle strutture portuali della zona. La riapertura coincide con l’avvio dell’attività stagionale, che prevede l’utilizzo delle imbarcazioni e delle strutture di attracco. Con questa operazione, le aree dedicate alla nautica sono state rese di nuovo operative e accessibili ai fruitori.

Operativo anche il lotto E, adesso tutti i pontili di Porto Ercole sono pronti per la stagione estiva. E da oggi a sabato saranno firmate dai vincitori della gare le nuove concessioni che partiranno dal 1° gennaio 2027. Nel frattempo il Comune ha affidato a ’Marinedi Srl’ la gestione transitoria del lotto E, completando così il quadro degli affidamenti temporanei necessari a garantire la continuità dei servizi di ormeggio durante l’estate. Il tutto dopo l’aggiudicazione delle nuove concessioni dei pontili, già annunciata la scorsa settimana. I nuovi affidatari, infatti, entreranno effettivamente in servizio dal 1° gennaio 2027, mentre per il 2026 il Comune ha scelto una soluzione ponte, in regime di articolo 45 bis del Codice della navigazione, per evitare l’apertura dei cantieri nel pieno della stagione turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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