Prima categoria risultati e classifiche La Passatempese sbanca Marzocca Fc Osimo e Borghetto dominano

Nella 26esima giornata di Prima Categoria, la Passatempese ha ottenuto una vittoria contro il Marzocca. Nella stessa giornata, Fc Osimo e Borghetto hanno conquistato risultati positivi, consolidando le loro posizioni in classifica. La partita si è svolta alle ore 16, portando altri aggiornamenti sulla situazione della classifica e sui risultati delle squadre coinvolte.