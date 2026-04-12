Prima categoria risultati e classifiche La Passatempese sbanca Marzocca Fc Osimo e Borghetto dominano
Nella 26esima giornata di Prima Categoria, la Passatempese ha ottenuto una vittoria contro il Marzocca. Nella stessa giornata, Fc Osimo e Borghetto hanno conquistato risultati positivi, consolidando le loro posizioni in classifica. La partita si è svolta alle ore 16, portando altri aggiornamenti sulla situazione della classifica e sui risultati delle squadre coinvolte.
Blitz vincente della Passatempese sul campo del Marzocca. Successi per Fc Osimo e Borghetto. Prima Categoria, 26esima giornata, ore 16. GIRONE B. Oggi: Filottranese-Barbara Monserra. Ieri: Olimpia Marzocca-Passatempese 0-1, Pietralacroce-Borgo Minonna 0-2, Argignano-Le Torri Castelplanio 1-2, FC Osimo-Real Cameranese 3-1, Borghetto-Staffolo 4-2, Castelbellino-Cingolana 2-0, Cupramontana-Castelleonese 0-0. Classifica: FC Osimo 64; Borghetto 54; Passatempese 46; Olimpia Marzocca 45; Real Cameranese 39; Borgo Minonna 38; Filottranese 36; Castelleonese e Pietralacroce 34; Staffolo e Le Torri Castelplanio 31; Castelbellino 25; Argignano 22; Cupramontana 20; Cingolana 19; Barbara Monserra 18.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prima categoria: l’Olimpia Marzocca se la vedrà con la Passatempese, la capolista Fc Osimo ospita un’arcigna Real Cameranese. Scontri d’alta classifica a Osimo Stazione e SenigalliaA Osimo Stazione e a Senigallia scontri d’alta classifica nel girone B di Prima Categoria.
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