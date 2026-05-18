Prima categoria la semifinale playoff Lerici cala il tris e vola in finale

Nella semifinale dei playoff di prima categoria, la squadra di Lerici ha battuto per 3-0 il Calcio Popolare Spezia, conquistando così il passaggio alla finale. La formazione locale ha segnato tutti i gol nella partita, con Calzetta, Lattanzi e Selimi a referto. La partita si è svolta con i cambi nel secondo tempo e nel finale, senza ulteriori reti. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase decisiva della competizione.

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