Prima categoria la semifinale playoff Lerici cala il tris e vola in finale

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale dei playoff di prima categoria, la squadra di Lerici ha battuto per 3-0 il Calcio Popolare Spezia, conquistando così il passaggio alla finale. La formazione locale ha segnato tutti i gol nella partita, con Calzetta, Lattanzi e Selimi a referto. La partita si è svolta con i cambi nel secondo tempo e nel finale, senza ulteriori reti. La vittoria permette alla squadra di accedere alla fase decisiva della competizione.

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Lerici 3 Calcio Popolare Spezia 0 LERICI: Calzetta, Lattanzi, Selimi, Sturlese (62’ Seghi), Zavatto, Giampieri, Monticone (89’ Barbieri), Maglione, Paterno, Grieco, Shqypi (86’ Alberti). All. Gatti. CALCIO POPOLARE SPEZIA: Landi, El Bouabdelaoui (75’ Ugolini), Ferrari (86’ La Ferla), Vasarelli, El Hamlachi, Scappazzoni, Lamsadeq (46’ Portoghese), Plicanti (59’ Passeri), Pannone, Agrifogli, Conti (53’ Vene’). All. Buccellato. Arbitro: Torrazza di Genova. Reti: 9’ Monticone, 15’ Shqypi (rig.), 85’ Paterno. SAN TERENZO – E’ il Lerici a passare il turno nella semifinale in partita secca dei playoff del girone D di Prima categoria, caratterizzata da alcuni momenti di tensione sugli spalti di cui riferiamo in altra parte del giornale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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