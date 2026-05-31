Nella semifinale di ritorno dei play off di Eccellenza, il Taranto ha vinto 2-1 contro l’Apice, segnando nel recupero e eliminando la squadra dalla corsa. La partita è stata intensa e combattuta, con molti momenti di tensione e emozioni. La vittoria consente al Taranto di accedere alla fase successiva, mentre l’Apice conclude l’avventura con un risultato che non basta per passare il turno. La gara si è conclusa tra gli applausi dei tifosi presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Finisce tra gli applausi e l’orgoglio di un’intera comunità l’avventura dell’Apice, al quale nella semifinale di ritorno dei play off non basta il 2-1 al Taranto al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di emozioni. Una prestazione coraggiosa quella dei sanniti, capaci di mettere alle corde una delle squadre più accreditate del campionato di Eccellenza che all’andata si era imposta 3-1. La partita si apre con una grande occasione per i padroni di casa. Dopo pochi minuti, infatti, l’Apice conquista un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Di Paoloantonio. Dal dischetto si presenta Mincione, ma Mastrangelo si supera e neutralizza la conclusione, mantenendo il risultato sullo 0-0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - PLAY OFF ECCELLENZA/ Apice a testa altissima: il Taranto segna nel recupero e spegne il sogno

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