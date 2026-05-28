play off eccellenza apice taranto la decisione sui tifosi ospiti

Notizia in breve

Per la partita di playoff di eccellenza tra Apice e Taranto, è stata comunicata l’assenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa prima dell’incontro e impedirà ai sostenitori del Taranto di assistere al match dal vivo. La partita si svolgerà senza pubblico ospite, come indicato dalle autorità competenti. La disposizione riguarda specificamente i tifosi del Taranto, mentre la presenza dei supporter di Apice è consentita.