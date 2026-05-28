PLAY OFF ECCELLENZA Apice-Taranto la decisione sui tifosi ospiti
Per la partita di playoff di eccellenza tra Apice e Taranto, è stata comunicata l’assenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa prima dell’incontro e impedirà ai sostenitori del Taranto di assistere al match dal vivo. La partita si svolgerà senza pubblico ospite, come indicato dalle autorità competenti. La disposizione riguarda specificamente i tifosi del Taranto, mentre la presenza dei supporter di Apice è consentita.
Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere una festa di sport con la presenza anche dei tifosi del Taranto ma non sarà così. In vista del match di ritorno della semifinale di Eccellenza (andata 3-1) in programma domenica 24 ad Apice, il Prefetto non ha ritenuto sicuro ospitare i circa 600 supporter pugliesi attesi. La società del presidente Pepe ha espresso tutto il suo rammarico attraverso i social. “L’Apice Calcio 1964 – si legge nella nota – esprime la propria profonda incredulità nell’apprendere, nella giornata odierna, il divieto di trasferta ai residenti della regione Puglia imposto dalla Prefettura. Una decisione che lascia amarezza,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
PLAYOFF ECCELLENZA | TARANTO-APICE 3-1
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