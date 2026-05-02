Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge | morto un ragazzo al lago di Garda

Un ragazzo è deceduto oggi sul lago di Garda dopo essersi tuffato con gli amici. Nonostante l’intervento rapido dei soccorsi, le operazioni di salvataggio si sono rivelate inutili. La tragedia si è verificata durante una gita in giornata al lago, dove il giovane si è immerso nelle acque senza più riemergere. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Un ragazzo è morto oggi dopo essersi tuffato sul lago di Garda durante una gita con gli amici. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Desenzano del Garda, si tuffa dal pedalò e non riemerge: 16enne in condizioni disperateDesenzano del Garda (Brescia), 2 maggio 2026 – A distanza di poche ore dalla tragedia avvenuta a Mandello del Lario, un altro dramma simile scuote la... Tragedia a Mandello del Lario: si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, morto ragazzo di 15 anniABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia a Mandello del Lario Un dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio 2026, a Mandello del Lario, in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: GdB+, il patto con la comunità dei lettori si rinnova online; Pesca di frodo nell’Oglio, sette quintali di pesci siluro sequestrati. Si tuffa dal pedalò con gli amici e non riemerge: morto un ragazzo al lago di GardaUn ragazzo è morto oggi dopo essersi tuffato sul lago di Garda durante una gita con gli amici. Nonostante la tempestività dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Leggi tutte le news di Fanpage.it d ... fanpage.it Si tuffa dal pedalò e non riemerge, ragazzo muore nel lago di Garda(ANSA) – MILANO, 02 MAG – Un ragazzo è morto oggi nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato r ... espansionetv.it Un ragazzo è in condizioni disperate dopo essersi tuffato da un pedalò nel lago di Garda. Lo rende noto la Guardia Costiera, intervenuta con due mezzi navali. Il giovane è stato recuperato dal fondale da uno degli amici, in località Desenzano del Garda, e i - facebook.com facebook Stazione Tav sul Garda, Mazzi: «Opera strategica» x.com