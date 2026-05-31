A una settimana dalla fine del campionato, il casting per la squadra di Pisa è ancora in corso. La priorità è scegliere il nuovo allenatore, con Pecchia ancora in vantaggio nelle preferenze. La società sta valutando diverse opzioni e sta lavorando per completare la scelta nel minor tempo possibile, senza indicare una data precisa. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, in modo da programmare la stagione successiva.

Lo stiamo oramai ripetendo da una settimana: non c’è tempo da perdere. Sono passati sette giorni dal termine del campionato. Al momento del futuro del Pisa c’è solo una certezza: giocherà in Serie B. Certo dovrebbe essere anche l’esonero di Oscar Hiljemark, anche se, come lecito ribadire, fino a che non vi è un comunicato, è sbagliato parlare di ufficialità. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini sta lavorando in gran segreto per individuare il successore del tecnico svedese. L’eventuale profilo, si sa, dovrà essere poi approvato da poi dal patron Knaster. Secondo quanto raccolto, l’accelerata non avverrà nei prossimi giorni, è anzi lecito pensare che ciò invece avvenga a metà della prossima settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, il casting continua. Pecchia resta in pole

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