La Roma sta valutando la possibilità di affidare il ruolo di direttore sportivo a Giovanni Manna, attualmente in carica nel Napoli. La società giallorossa sembra interessata a lui e sta considerando seriamente questa candidatura come successore di Massara. Si tratta di una delle opzioni principali nel percorso di scelta del nuovo responsabile dell’area tecnica. La decisione finale non è ancora stata annunciata ufficialmente.

La Roma pensa seriamente a Giovanni Manna. Il Direttore Sportivo del Napoli non sarebbe soltanto un’ipotesi per il club giallorosso, intenzionato ad affidargli il ruolo oggi occupato da Frederic Massara e a renderlo il nuovo punto di riferimento sul mercato, anche in ottica Gasperini. A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Pasquale Tina, intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Giovanni Manna alla Roma? Da quanto mi risulta è un profilo molto concreto. Anzi, posso aggiungere che Gian Piero Gasperini lo stima particolarmente e lo vorrebbe al suo fianco: tra i due c’è un rapporto consolidato. Non a caso, appena arrivato a Napoli, Manna aveva pensato proprio all’ex tecnico dell’Atalanta per la panchina azzurra.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Roma, casting DS: Giovanni Manna in pole per il dopo Massara

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Roma, come anticipato, è Giovanni Manna l’obiettivo numero uno per il ruolo di direttore sportivo. È una vista al momento difficile, dato il contratto e il rapporto con il Napoli, ma non impossibile. @sportmediaset x.com