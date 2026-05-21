Roma casting ds | D’Amico in pole sale il binomio Paratici-Tognozzi

La società calcistica di Roma sta lavorando per completare il proprio staff dirigenziale, con un focus particolare sul ruolo di direttore sportivo. Attualmente, uno dei nomi più accreditati per questa posizione è quello di D’Amico, che sembra essere in vantaggio rispetto agli altri candidati. Nel frattempo, si osserva un rafforzamento della collaborazione tra il responsabile dell’area tecnica e un altro dirigente, con il nome di Tognozzi che si fa sempre più frequente in questa discussione. La società sta accelerando le trattative per definire i nuovi incarichi.

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La Roma accelera i tempi per la definizione dei propri quadri dirigenziali in vista della prossima stagione calcistica, muovendosi con decisione dietro le quinte mentre l’organico di Gian Piero Gasperini ultimale sedute a Trigoria prima della cruciale trasferta di Verona che mette in palio il pass per la Champions League. La proprietà guidata dai Friedkin, in totale sinergia con il proprio allenatore, ha l’obiettivo di formalizzare la nomina del nuovo direttore sportivo immediatamente dopo il fischio finale del campionato. Si tratta di uno snodo politico e operativo considerato vitale per anticipare la concorrenza e strutturare tempestivamente le manovre del mercato estivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Royaume de Saba en péril : Enquête sur le pillage archéologique au Yémen Sullo stesso argomento Leggi anche: Roma, casting DS: Giovanni Manna in pole per il dopo Massara Roma, svolta per il nuovo DS? D’Amico in pole, intreccio con Napoli e BolognaCon ancora quattro delicatissime partite di campionato da disputare per sperare nella Champions League, la Roma guarda anche al proprio futuro... Ds Roma, D'Amico davanti a tutti. Spunta la coppia Tognozzi-ParaticiIl casting per il successore di Ricky Massara prosegue e tra le idee ci sarebbe anche quella dei due ex Juve a lavorare insieme a Trigoria ... msn.com Ds Roma, c'è anche l'ipotesi Tognozzi in coppia con ParaticiDs Roma, c'è anche l'ipotesi Tognozzi in coppia con Paratici - A.S. Roma - La Roma è alla ricerca del nuovo direttore sportivo , che prenderà il posto di Fr... - Marione.net - La ControInformazione Gi ... marione.net