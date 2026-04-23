Oggi a Arezzo, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Cristoforo Colombo per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto ribaltata. La scena si è svolta nella tarda mattinata e il conducente è stato estratto dai soccorritori. Sul posto sono arrivati anche i paramedici, ma non ci sono dettagli su eventuali feriti o sulle cause dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, sede centrale, nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale avvenuto in via Cristoforo Colombo, nel comune di Arezzo. L’allarme è scattato intorno alle ore 11:20. Una volta giunta sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato un’auto ribaltata su un fianco con all’interno il conducente, unico occupante del veicolo. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad estrarre la persona dall’abitacolo e ad affidarla alle cure del personale sanitario già presente, composto da ambulanza e auto infermierizzata. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato, in attesa dell’arrivo del soccorso meccanico per la rimozione del veicolo.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Auto si ribalta in via Cristoforo Colombo: conducente estratto dai Vigili del Fuoco

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