Pinhdar + HiKu – Z? Centro Culture Contemporanee – 22 05 2026

Live report dal doppio release party di Pinhdar e Hi.Ku al Z? di Catania: Comfort in the Silence e Winter Moon dal vivo. Indice. Pinhdar + Hi.Ku live Catania – Report della serata. Le foto. Pinhdar + Hi.Ku live Catania – Report della serata. Il doppio release party organizzato da Z? è stata una bellissima occasione per poter vedere dal vivo due band intense, dal sound pieno e raffinato, ma entrambe attraversate da una viscerale tensione di fondo: i Pinhdar, duo milanese — sul palco in formazione ampliata a trio con il batterista Alessandro Baris oltre a Cecilia Miradoli (voce e synth) e Max Tarenzi (chitarra) — freschi dell’attesissimo album Comfort in the Silence, e i catanesi Hi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Pinhdar + Hi.Ku – (Z? Centro Culture Contemporanee) – 22/05/2026

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