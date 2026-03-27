Dal 29 marzo al 14 aprile, presso Z? Centro culture contemporanee si svolge il Piano Day Catania 2026, giunto alla sua quinta edizione. L'evento, nato dall'idea del musicista tedesco Nils Frahm, si tiene ogni anno il 88° giorno dell’anno, in omaggio agli 88 tasti del pianoforte. La rassegna celebra la musica e il pianoforte attraverso una serie di iniziative e performances.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Da domenica 29 marzo ei fino al 14 aprile, Zo Centro culture contemporanee ospita il Piano Day Catania 2026, quinta edizione etnea dell'evento internazionale ideato dal musicista tedesco Nils Frahm che si svolge l'88° giorno dell’anno, in riferimento agli 88 tasti del pianoforte. Il Piano Day vuole creare una piattaforma per progetti legati al pianoforte con il fine di promuovere e celebrarlo nei modi più diversi e originali. Si inizia il 29 marzo, alle ore 20, con il piano solo di Hyunhye Seo, compositrice e polistrumentista americana, di... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Piano Day 2026, da Z? Centro culture contemporanee la festa musicale degli 88 tasti

Articoli correlati

Zu in concerto allo Zò Centro Culture ContemporaneePulsar, in collaborazione con Tifone Crew, presenta il grande ritorno degli Zu, alfieri del rock sperimentale made in Italy con una discografia che...

Spettacolo 'Capinera' allo Zò Centro Culture ContemporaneeDopo il successo in tutta Italia, "Capinera", il toccante adattamento drammaturgico del celebre romanzo di Giovanni Verga, ritorna a Catania per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piano Day 2026 da Z Centro culture...

Discussioni sull' argomento ARTE Concert présente Piano Day 2026 au Théâtre des Amandiers de Nanterre (1/; Piano Day 2026 in Casa Console: Michael Thalmann suona Liszt; Chloé Antoniotti; Remax assume 1.900 persone: maxi piano di reclutamento e un Talent Day a Milano per scegliere i nuovi profili.

Stellantis annuncia l’Investor Day 2026: Filosa presenterà il nuovo piano industriale il 21 maggio a DetroitL’appuntamento rappresenterà un passaggio chiave per illustrare agli investitori e al mercato le linee guida della strategia del gruppo, in una fase di profonda trasformazione dell’industria ... milanofinanza.it

Piano Day Catania 2026, da Zo la festa musicale degli 88 tasti: al via con la compositrice e polistrumentista Hyunhye Seo. - facebook.com facebook