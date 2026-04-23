Floral Image + Nesima Park live a Catania Z? Centro Culture Contemporanee – 17 04 2026

Il 17 aprile 2026, lo Z? Centro Culture Contemporanee di Catania ha ospitato il concerto di Floral Image e Nesima Park. L’evento ha visto le due band esibirsi dal vivo, attirando un pubblico di appassionati. Sono state diffuse recensioni e pubblicate foto della serata, che ha coinvolto gli spettatori presenti con le loro performance.

Floral Image e Nesima Park infiammano lo Z? di Catania. Leggi la recensione e guarda le foto del concerto. Indice. Floral Image live a Catania L’apertura dei Nesima Park.. Floral Image + Nesima Park live Catania – Le foto della serata. Conclusione. Floral Image live a Catania. Grazie a questo tour del 2026, i Floral Image consolideranno sicuramente la loro reputazione come una delle band più interessanti della scena neo-psichedelica britannica. Il loro è un sound che, abbandonando a tratti il lato puramente lisergico, apre le porte a una dimensione sensoriale, fisica e sanguigna. Dopo il successo dell’album di debutto Gone Down Meadowland (2025), la band di Norwich ha portato dal vivo un’energia che mescola il fascino sognante delle registrazioni con una grinta acida e ipnotica.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Floral Image + Nesima Park live a Catania (Z? Centro Culture Contemporanee) – 17/04/2026 Notizie correlate Al centro Zo il rock psichedelico degli inglesi Floral ImageVenerdì 17 aprile, dalle 21,30 al centro Zo, la rassegna indie rock Pusar ospita il live set degli inglesi Floral Image, band psych-rock originaria... Leggi anche: “AltreScene”, Z? Centro culture contemporanee ospita "Barbablu"