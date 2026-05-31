pinacoteca aperture straordinarie

Notizia in breve

La Pinacoteca di Brera a Milano sarà aperta al pubblico domani e martedì con orario straordinario. La decisione riguarda le visite durante i giorni di festa, offrendo l’opportunità di visitare le opere esposte senza prenotazione. L’apertura è stata comunicata tramite avviso ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o limitazioni. Restano confermate le consuete modalità di accesso e di sicurezza previste per le visite.