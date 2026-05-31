Pinacoteca aperture straordinarie
La Pinacoteca di Brera a Milano sarà aperta al pubblico domani e martedì con orario straordinario. La decisione riguarda le visite durante i giorni di festa, offrendo l’opportunità di visitare le opere esposte senza prenotazione. L’apertura è stata comunicata tramite avviso ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventuali modifiche o limitazioni. Restano confermate le consuete modalità di accesso e di sicurezza previste per le visite.
La Pinacoteca di Brera di Milano rimarrà eccezionalmente aperta al pubblico domani e martedì. Questa apertura straordinaria offre ai visitatori l’opportunità di scoprire non solo le splendide collezioni d’arte ma anche la mostra di Agostino da Lodi che, per la prima volta, ripercorre la carriera di uno degli artisti più originali attivi in Italia nei decenni a cavallo del 1500. Martedì inoltre l’ingresso alla Pinacoteca sarà gratuito. Orari di apertura: lunedì dalle 8.30 alle 19.15, martedì dalle 8.30 alle 19.15. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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