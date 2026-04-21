Pinacoteca Comunale Salvatore Cavallo | aperture straordinarie e Passeggiata patrimoniale

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino organizza aperture straordinarie al pubblico. La struttura sarà visitabile con turni sia mattutini che pomeridiani, offrendo l’opportunità di ammirare le sue collezioni durante queste giornate. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

SAN MICHELE SALENTINO - In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino apre straordinariamente al pubblico con turni di visita mattutini e pomeridiani.Sabato 25 aprile sarà possibile visitare la Pinacoteca dalle ore.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Programma valorizzazione 2026 Pinacoteca “Salvatore Cavallo”: presentazione pubblica Referendum giustizia: aperture straordinarie per la tesseraLa consultazione referendaria sul nuovo ordinamento giurisdizionale si svolgerà a Latina e nella provincia pontina tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prendono il via le attività laboratoriali e didattiche della Pinacoteca Comunale Salvatore Cavallo; Primavera in famiglia alla Pinacoteca Salvatore Cavallo: laboratori e; San Michele Salentino | Caccia al dettaglio; San Michele Salentino | Passeggiata patrimoniale. Pinacoteca Salvatore Cavallo, una primavera ricca di attività e laboratoriSAN MICHELE SALENTINO - Prendono il via le attività laboratoriali e didattiche della Pinacoteca Comunale Salvatore Cavallo di San Michele Salentino, recentemente riaperta nell’ambito del programma d ... brindisireport.it L'arte del Novecento in mostra a San Michele SalentinoBrindisi - Riapre al pubblico la pinacoteca comunale «Salvatore Cavallo», a San Michele Salentino. Un nuovo allestimento per la collezione civica, una sala - riallestita negli ultimi mesi – ospiterà, ... lagazzettadelmezzogiorno.it Chiusura straordinaria della Pinacoteca Comunale Si informano i gentili visitatori che martedì 21 aprile 2026 la Pinacoteca Comunale di Città di Castello resterà chiusa al pubblico per l’intera giornata, al fine di consentire lo svolgimento di un trattame facebook