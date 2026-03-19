Referendum giustizia | aperture straordinarie per la tessera

Il 22 e 23 marzo si terrà a Latina e nella provincia pontina un referendum sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale. La consultazione coinvolge gli elettori nei seggi aperti in queste aree, con aperture straordinarie per consentire la partecipazione. La votazione riguarda le modifiche proposte al sistema giudiziario e si svolge durante due giornate consecutive.

La consultazione referendaria sul nuovo ordinamento giurisdizionale si svolgerà a Latina e nella provincia pontina tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. Per garantire il pieno esercizio del diritto di voto, l’ufficio elettorale ha disposto aperture straordinarie per il rilascio e il rinnovo della tessera elettorale. I seggi rimarranno attivi dalle ore 7 alle 23 nel giorno festivo, mentre la sessione del lunedì chiuderà più presto, alle 15:00. I cittadini riceveranno una scheda verde per esprimere il proprio orientamento sulla riforma che istituisce la Corte disciplinare. L’accesso alle urne richiede obbligatoriamente il documento d’identità e la tessera elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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