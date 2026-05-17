Gli Internazionali di tennis hanno registrato una partecipazione record con 417 mila spettatori presenti durante l’evento, generando un impatto economico stimato intorno a un miliardo di euro. Il direttore del torneo ha commentato che l’assenza della trasmissione sulla Rai ha influenzato la visibilità, confermando che si impegneranno a chiarire meglio questa situazione. Al momento, le dichiarazioni ufficiali si concentrano sui numeri e sulle difficoltà legate alla copertura televisiva, senza ulteriori dettagli sulle strategie future.

Un miliardo di euro di impatto economico, 470 milioni di impatto sociale, 164 milioni di entrate fiscali, 417mila spettatori paganti. Gli Internazionali d’Italia continuano a crescere e si confermano un caso di successo piuttosto unico nel panorama sportivo nazionale. In attesa del gran finale con BolelliVavassori e Sinner, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, e l’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi, hanno illustrato il bilancio organizzativo di questa edizione. Nonostante la pioggia, il totale dei paganti è passato da 399mila a 417mila (più i biglietti staccati oggi per i ground), con un incremento del 509% dal 2005. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Internazionali, un'edizione da record: 417mila spettatori e un miliardo di impatto economico

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